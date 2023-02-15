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Опубликовано 15 февраля 2023, 13:29

Минобороны Финляндии раскрыло НАТО выгоду от синхронного принятия Хельсинки и Стокгольма

Глава Минобороны Савола: НАТО будет лучше, если Финляндия и Швеция вступят в альянс

Для всех стран НАТО будет лучше, если Финляндия и Швеция вступят в альянс, считает глава финского Минобороны Микко Савола. Он надеется, что ратификация соответствующих заявок двух государств произойдёт как можно быстрее и одновременно.

"Для всех стран НАТО будет лучше, если Финляндия и Швеция вместе присоединятся к НАТО", сказал он в ходе встречи глав оборонных ведомств блока. Савола добавил, что одновременное вступление двух стран в Североатлантический альянс будет удобным с точки зрения планирования, так как у Хельсинки "очень тесное сотрудничество со Швецией".

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил, что страна может вступить в альянс отдельно от Финляндии. По его словам, "это будет не провал, а результат принятия Турцией турецких решений".

Швеция планирует возобновить диалог с Турцией по вступлению в НАТО
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Facebook (запрещён в РФ) / Mikko Savola. Министр обороны Финляндии Микко Савола.

Матвей Константинов
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