В Швеции допустили вступление в НАТО отдельно от Финляндии
Премьер Швеции Кристерссон допустил вступление в НАТО после Финляндии
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна рассматривает возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Это передаёт Bloomberg.
"Кристерссон дал понять, что скандинавская страна готовится к возможности вступления в НАТО после соседней Финляндии, после комментариев главы оборонного альянса о том, что совместное вступление "не является главным вопросом", — пишет агентство.
Он предположил, что такой вариант развития событий вполне возможен, однако добавил, что это предположение "вызывает сожаление".
"Это будет не провал, а результат принятия Турцией турецких решений", — указал премьер.
Ранее Лайф уже писал, после акции с сожжением Корана в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО. Позднее стало известно, что турецкая сторона может рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО раздельно.
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