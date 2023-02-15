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Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 08:30

В Швеции допустили вступление в НАТО отдельно от Финляндии

Премьер Швеции Кристерссон допустил вступление в НАТО после Финляндии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна рассматривает возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Это передаёт Bloomberg.

"Кристерссон дал понять, что скандинавская страна готовится к возможности вступления в НАТО после соседней Финляндии, после комментариев главы оборонного альянса о том, что совместное вступление "не является главным вопросом", — пишет агентство.

Он предположил, что такой вариант развития событий вполне возможен, однако добавил, что это предположение "вызывает сожаление".

"Это будет не провал, а результат принятия Турцией турецких решений", — указал премьер.

Ниинистё заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю 2023 года
Ниинистё заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю 2023 года

Ранее Лайф уже писал, после акции с сожжением Корана в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО. Позднее стало известно, что турецкая сторона может рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО раздельно.

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Николь Вербер
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