В Швеции допустили вступление в НАТО отдельно от Финляндии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна рассматривает возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Это передаёт Bloomberg.

"Кристерссон дал понять, что скандинавская страна готовится к возможности вступления в НАТО после соседней Финляндии, после комментариев главы оборонного альянса о том, что совместное вступление "не является главным вопросом", — пишет агентство.

Он предположил, что такой вариант развития событий вполне возможен, однако добавил, что это предположение "вызывает сожаление".