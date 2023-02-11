Ниинистё заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю 2023 года
Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО к июлю 2023 года, когда в Вильнюсе пройдёт саммит организации. Такое мнение выразил финский лидер Саули Ниинистё, слова которого приводит агентство STT.
"Президент Саули Ниинистё считает, что Финляндия и Швеция примут участие в качестве полноправных членов НАТО в саммите оборонного альянса в Вильнюсе в июле (встреча намечена на 11–12 июля). Ниинистё подчёркивает важность этой вехи, заявляя, что, если членство не будет достигнуто к лету, это сделает весь процесс вступления в НАТО ещё более сомнительным", — говорится в сообщении.
Нинистё также заметил, что слышал от членов альянса много обнадёживающих заявлений о вступлении стран, однако понимает, что в какой-то момент это стало проблемой для организации.
Ранее власти Финляндии заявили, что могут рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО отдельно от Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только её заявку.
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