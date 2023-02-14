Профессор раскрыла, что стоит за приказом Байдена по "инопланетным" шарам

Вашингтон хочет переключить внимание американцев от внутренних проблем в стране на обсуждение НЛО. Об этом RT рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, комментируя поручение президента США Джо Байдена глубоко изучить инцидент с неопознанными объектами в небе.

"Вроде как президент США Джо Байден идёт навстречу американской общественности, которая частично экзальтирована и высказывала требования по поводу обнародования данных. Это политический флёр для того, чтобы население вот это обсуждало. Вместо того чтобы обсуждать цены на бензозаправках", — пояснила эксперт.

По её убеждению, американцы часто подозревают собственные власти в сокрытии правды, а тут подвернулся удачный случай поспекулировать на тему НЛО после появления в небе над США шаров-разведчиков. Это своего рода "политические игры" с населением, заключила Наталья Ерёмина.