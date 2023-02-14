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14 февраля, 13:38

Профессор раскрыла, что стоит за приказом Байдена по "инопланетным" шарам

Эксперт Ерёмина назвала политическими играми создание в США группы для анализа НЛО

Вашингтон хочет переключить внимание американцев от внутренних проблем в стране на обсуждение НЛО. Об этом RT рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, комментируя поручение президента США Джо Байдена глубоко изучить инцидент с неопознанными объектами в небе.

"Вроде как президент США Джо Байден идёт навстречу американской общественности, которая частично экзальтирована и высказывала требования по поводу обнародования данных. Это политический флёр для того, чтобы население вот это обсуждало. Вместо того чтобы обсуждать цены на бензозаправках",  пояснила эксперт.

По её убеждению, американцы часто подозревают собственные власти в сокрытии правды, а тут подвернулся удачный случай поспекулировать на тему НЛО после появления в небе над США шаров-разведчиков. Это своего рода "политические игры" с населением, заключила Наталья Ерёмина.

С кем воюют США: НЛО или новейшие разработки

С кем воюют США: НЛО или новейшие разработки

Накануне Лайф писал, что генсек НАТО увидел в неопознанных шарах над США активизацию разведки Китая и РФ. Пекин и Москва якобы собирают данные против стран блока. За последние несколько дней над Северной Америкой было сбито четыре летательных аппарата. Один из них идентифицирован как китайский, что подтвердили в Пекине. Принадлежность трёх других остаётся под вопросом. Президент США Джо Байден поручил разобраться в "шарах", не исключив их внеземное происхождение. Хотя официально Белый дом опроверг версию с "инопланетянами".

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Татьяна Миссуми
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