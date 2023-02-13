С кем воюют США: НЛО или новейшие разработки После китайского "метеозонда", зависшего над Соединёнными Штатами Америки на трое суток, континент неожиданно один за другим буквально атаковали ещё несколько неопознанных летающих объектов. 13 февраля, 11:51 7680 7680 Моряки, назначенные во 2-ю группу по обезвреживанию боеприпасов, поднимают высотный китайский аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина, 5 февраля 2023 года. Обложка © ТАСС / Zuma / ВМС США / Petty Officer 1st Class Tyler Thompson

Китайский шар над США — последние новости

Пока весь мир рисует мемы о китайском воздушном шаре, на скорости уходящем от американских истребителей, военные Пентагона столкнулись с угрозой, которую пока не могут объяснить. Над Аляской, Канадой и США с четверга по воскресенье один за другим появились ещё три неопознанных летающих объекта. Все они находились на очень большой высоте, но не были похожи ни на один из известных летательных аппаратов.

Китайский аэростат у побережья Южной Каролины. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Peter Zay

Первая встреча американских пилотов с НЛО случилась 10 февраля над побережьем штата Аляска. Объект был замечен накануне, 9 февраля, и представлял собой опасность для гражданской авиации. Военные вынужденно закрыли небо для полётов. В результате этого самолёт, перевозивший рабочих одной из нефтяных компаний США в Анкоридж, вернулся в аэропорт. После этого инцидента власти Канады поддержали решение Пентагона сбить объект. К этому времени военные уже знали: НЛО не имеет двигателей известной конструкции и видимых систем управления.

Объект здорово переполошил военных США и Канады. Они даже подняли в небо самолёты совместного аэрокосмического агентства NORAD. Сенатор США от Аляски Лиза Меркауски заявила, что Аляска является "первой линией обороны" Штатов. А министр обороны Канады Анита Ананд попыталась успокоить общественность, заявив, что НЛО так и не вторгся в воздушное пространство Канады.

В пятницу, 10 февраля, по приказу президента США Джо Байдена объект был сбит ракетой AIM-9X недалеко от границы Канады над замёрзшими льдами Тихого океана, а премьер-министр Канады Трюдо тут же сообщил, что канадские специалисты начнут изучение обломков сразу после того, как они будут найдены. О размерах объекта военные говорят уклончиво: "размером с автомобиль", "размером с автобус", "двадцать метров в диаметре".

Тут бы канадцам вздохнуть с облегчением, но в субботу, 11 февраля, над Канадой как бы из ниоткуда возник ещё один НЛО. Небольшой цилиндрический объект двигался на высоте 12 километров уже довольно далеко от побережья. После совещания премьер-министра Канады Трюдо с Байденом было решено сбить объект над малолюдными просторами Юкона. Что и было опять исполнено американскими лётчиками.

Развитие событий не заставило себя ждать: в воскресенье НЛО был обнаружен уже в воздушном пространстве США, над штатом Мичиган. Он двигался на высоте шесть тысяч метров и представлял реальную угрозу для гражданских самолётов. Небо над штатом опять на время закрыли, а американские пилоты отправились на важное задание и сбили НЛО прямо над озером Гурон.

Заявление генерала Райдера об НЛО

Уже 10 февраля представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что НЛО, сбитый у берегов Аляски, совершенно не похож на китайский аэростат. А дальше слова генерала прозвучали весьма загадочно: "В настоящее время мы не знаем, что это за объект, каковы его возможности и назначение". Единственное, что совершенно точно указал генерал, — это то, что объект двигался на высоте 40 тысяч футов (примерно 12 километров).

Странное облако над горами Аляски исследуют из-за опасений, что это может быть НЛО. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Heather Isackson

Эти слова несколько взбудоражили американскую общественность, но ещё больше жителей Канады и США ошарашил генерал Глен Ванхерк, командующий канадско-американской группировкой воздушно-космической обороны. 13 февраля он заявил, что военные не исключают вероятности того, что все три НЛО — это космические корабли инопланетян. "В данный момент я ничего не могу исключить", — заявил генерал и добавил, что "с этим должны разобраться разведчики и контрразведка". О последнем НЛО уже сейчас известно, что он пролетел над военными объектами Монтаны и имел необычную восьмиугольную форму.

В воскресенье глава демократов в Сенате США Чак Шумер в прямом эфире подтвердил, что сбитые НЛО совершенно непохожи на сбитый китайский аэростат.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Iveria Lorenz

Ещё больше становится непонятно, если принять во внимание доклады лётчиков, сбивших НЛО над Аляской, — они уверяют, что у объекта не было двигателей и он создавал помехи для работы аппаратуры истребителей, в том числе и для связи. Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертран. Она отметила, что слова пилотов противоречивы, но все они не могли понять, за счёт чего объект движется в атмосфере и чем он производит помехи — никакой внешней аппаратуры на нём они не заметили.

НЛО, китайские шары, инфодиверсия

Версий, что на самом деле происходит над Североамериканским континентом, несколько. Например, что на самого большого агрессора на планете действительно напали инопланетяне. В пользу этого говорит тот факт, что конструкция летающих объектов американцам неизвестна. Кроме этого, объекты периодически исчезали из поля зрения американских систем слежения — такое часто бывает именно с НЛО. Против этой версии выступает тот факт, что американцы без особого труда сбили все объекты.

Вторая версия: НЛО — это китайские летательные аппараты – шпионы. Дело в том, что в прошлом году американцы сумели закончить и запустить в работу новую систему отслеживания, которая должна защитить небо над всей Северной Америкой. Новая система обнаружила новые объекты, которые до этого американцы отслеживать просто не могли. Теперь они не исключают, что объектов над континентом может быть ещё больше.

— Мы всё внимательнее изучаем наше воздушное пространство на этих высотах с помощью наших улучшенных радаров, — высказалась помощник министра обороны по вопросам внутренней обороны Мелисса Далтон. — И это может частично объяснить увеличение количества объектов, которые мы видим.

То есть ситуация может быть следующей: кто-то уже давно тихонько шарит в воздушном пространстве США, а великая супердержава только сейчас обнаружила этот факт. Возможно, что ситуация ещё интереснее и несчастный китайский аэростат, болтавшийся над США трое суток, — всего лишь отвлекающий манёвр, один из актов какой-то масштабной разведывательной операции Пекина. Проще говоря, пока все смотрели, разинув рот, на огромный белый шар, китайцы вовсю снимали военные объекты Америки другими аппаратами.

Впрочем, в Пентагоне есть ещё один кандидат на роль "злодея" — это Россия. Недаром та же Лиза Меркауски теперь выступает с угрожающими заявлениями: "Когда угрозы Америке доходят до порога Аляски, мы отвечаем!" То есть любую ситуацию американские ястребы войны будут использовать для эскалации конфликта с Москвой.

Так, может быть, все эти НЛО и не НЛО вовсе, а часть какой-то информационной войны США против России и Китая? Поэтому военные и не спешат показывать обломки широкой публике. Впрочем, требования о том, чтобы они обязательно собрали брифинг и продемонстрировали народу США, что именно сбили, уже звучат. Например, с таким требованием выступила член Палаты представителей Соединённых Штатов Элисса Слоткин.

ФБР начало расследование по китайскому аэростату, 9 февраля 2023 года. Фото © ТАСС / Zuma

Между тем версию об инопланетянах пока не стоит сбрасывать со счетов. В 2022 году американские военные несколько сотен раз сообщали о встречах с неопознанными летающими объектами. А глава правительственного офиса НЛО доктор Шон Киркпатрик уже выступил с заявлением, что у него есть доклады американских военных специалистов, разведчиков и сотрудников НАСА о том, что встречи с неопознанными объектами участились, — их засекают не только в воздухе, но и под водой и даже в космосе.

Авторы Майя Новик