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17 февраля, 16:22

Небензя счёл сомнительным посредничество ООН в украинском вопросе из-за критики России

Из-за критической позиции ООН в отношении России возможность её посредничества в ситуации на Украине вызывает вопросы. Так считает постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

"Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учётом того что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?" — заявил он.

Небензя также добавил, что Совет Безопасности ООН не справился с поддержанием мира и безопасности в ситуации с "Минском-2", а это была его прямая обязанность. Постпред считает, что Минский процесс провалился и стал очевидной неудачей Совбеза в области превентивной дипломатии, что подрывает его авторитет.

Небензя ответил тем, кто считает, что конфликт на Украине начался в 2022 году

Небензя ответил тем, кто считает, что конфликт на Украине начался в 2022 году

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что отправка Украине нескольких сотен западных танков не поможет Киеву.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Minchillo

Илья Суриков
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