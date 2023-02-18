Фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали готовить санкции против РФ ещё до начала СВО
Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против РФ, связанные с украинским конфликтом, ещё до начала СВО — в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.
"ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России ещё в декабре 2021 года", — заявила она.
Фон дер Ляйен добавила, что США начали публиковать в открытом доступе разведданные о подготовке спецоперации более года назад.
"Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться", — указала глава Еврокомиссии.
Она также предложила мобилизовать европейскую промышленность, чтобы расширить поставки оружия Украине, начиная с таких "элементарных вещей", как 155-миллиметровые снаряды. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить всестороннее давление на Россию.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в ФРГ на данный момент нет единого мнения по поводу санкций против России и поставок оружия Украине. По его словам, некоторые не уверены в необходимости этих мер.
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