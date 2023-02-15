Медведев высмеял "гинеколога" фон дер Ляйен и "измученного нарзаном" Борреля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая некогда являлась ассистентом врача-гинеколога, привыкла разглядывать медицинские объекты и совершенно не разбирается в экономике. По этой причине "еэсовский гинеколог" так рьяно считает убытки России от санкций, не обращая внимания на собственные потери. Такое мнение в телеграм-канале высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний. Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum (врач, исцелись сам). Глупость и некомпетентность не лечатся", — порассуждал Медведев.

Кроме того, не совсем компетентен и "измученный нарзаном" глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Вместо того чтобы проявить себя как истинный дипломат, он требует искать на складах танки для киевского режима, продолжил Медведев. Он подчеркнул, что "именно главный дипломат ЕС и никто другой должен твердить, что Россия — вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца".

"Браво, Талейран (дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор, известный как мастер политической интриги. — Прим. Лайфа) аплодирует сверху! Кто следующий? Freak show must go on", — написал политик и задался вопросом, "откуда они все повылазили".