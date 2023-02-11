Результатом правления нынешних лидеров ЕС станет исчезновение Европы. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя недавнее турне президента Украины Владимира Зеленского.

"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом", — написал он.

По мнению Медведева, сегодня роль быка сыграет "нахрапистая Америка", которую "обслуживают предатели европейских интересов" — Польша и государства Прибалтики. Зампред Совбеза также отметил, что нынешние лидеры ЕС не сравнятся с предшественниками — теми, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе "прошедшего чёса украинских вымогателей", подчеркнул он.

Медведев добавил, что адекватные люди, живущие "на осколках великой Римской империи", поняли, что им продали "дешёвое порнографическое шоу", мерзкую фантазию, которая на самом деле принесла лишь проблемы: удорожание жизни и национальное унижение.

"Старые "истинные" европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от "Большого американского брата". <...> Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие "великие княжества" — польское и литовское… это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи — квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов", — отметил он.