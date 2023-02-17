Шольц заявил об отсутствии в Германии единой позиции по санкциям и поставкам оружия Киеву
В ФРГ нет единого мнения по поводу санкций против России и поставок вооружений Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, некоторые не так уверены в необходимости этих мер.
"Но даже большая часть из этих людей в конце концов признает, что правительству необходимо принимать ответственные решения", — сказал Шольц.
Канцлер добавил, что приверженцы поставок иногда признают, что подобные решения принимаются коллективно на уровне содружества партнёров.
Ранее и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Россия не оставит без ответа десятый пакет санкций Европейского союза. Напомним, в очередной список антироссийских ограничений войдёт запрет экспорта "высокотехнологичных товаров", которые могут применяться в системах вооружения. Кроме того, планируется запретить ввозить в РФ унитазы и биде.
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