Шольц заявил об отсутствии в Германии единой позиции по санкциям и поставкам оружия Киеву

В ФРГ нет единого мнения по поводу санкций против России и поставок вооружений Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, некоторые не так уверены в необходимости этих мер.

"Но даже большая часть из этих людей в конце концов признает, что правительству необходимо принимать ответственные решения", — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что приверженцы поставок иногда признают, что подобные решения принимаются коллективно на уровне содружества партнёров.