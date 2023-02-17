Российский дипломат анонсировал ответ Москвы на "юбилейный" пакет санкций ЕС

Россия не оставит без ответа десятый пакет санкций Европейского союза. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

"Главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, — серьёзно ударить по россиянам, мы же своими ответными мерами такой задачи, как ухудшение социально-экономического положения европейцев, не ставим", — сказал он.

Комментируя ситуацию с замороженными российскими активами, Логвинов отметил, что данные средства ЦБ РФ имеют иммунитет от любых исполнительных мер, поэтому не будут переданы Украине. При этом, продолжил он, ЕС пытается найти основания для "отъёма" имущества россиян, в том числе с помощью криминализации нарушения санкций, но тем самым организация пренебрегает базовыми принципами права. В случае необходимости Россия отреагирует на такие действия.

"Главным будет защита интересов нашей страны и законных прав российских граждан", — подчеркнул Логвинов.

Кроме того, он назвал заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля о будущем Украины в ЕС ничем не подкреплёнными политическими лозунгами. Говоря о возможном членстве Киева в союзе, дипломат считает, что организация не готова трезво оценить риски для самой себя. Он также призвал отделять предоставление Незалежной кандидатского статуса и её непосредственного вступления в объединение. По его словам, решение ЕС дать такую возможность Украине разочаровало другие страны, которые много лет добиваются членства в ЕС и сделали для этого немало.