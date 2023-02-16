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16 февраля, 11:49

В "юбилейном" пакете санкций ЕС доберётся до унитазов

EUobserver: Евросоюз планирует запретить экспорт в Россию унитазов и биде

В 10-й, "юбилейный" пакет антироссийских санкций Евросоюза войдёт запрет экспорта "высокотехнологичных товаров", которые могут применяться в системах вооружения. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на попавшие в его распоряжение проекты документов.

Речь идёт об экспорте электроники, радиооборудования, лазеров, авионики, программного обеспечения, морских камер, редкоземельных минералов на сумму более 11 миллиардов евро в год. Помимо этого, отмечает EUobserver, ЕС планирует ввести ограничение на поставки в Россию унитазов, биде, смывных бачков и аналогичной сантехники". Кроме того, по данным СМИ, предусмотрен запрет на поставки электроразрядного оружия большой мощности, систем водяных пушек для подавления беспорядков и оборудования для распространения раздражающих или парализующих химвеществ.

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Никита Никонов
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