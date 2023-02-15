Министр финансов Швеции признала неспособность ЕС оценить эффект от антироссийских санкций
Евросоюз "точно не знает", какое влияние западные санкции оказывают на экономику России. Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.
"Мы должны быть честными. Конечно, ограничения имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно", — признала министр во время заседания Совета по финансовым вопросам в Брюсселе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится под прессингом бесконечных санкций, однако совершенно спокойно с ними справляется. Он также добавил, что ответом на безуспешные попытки Запада разрушить экономику России может быть только "расширение сферы свободы и защищённости со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности".
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