Макрон выступил с новым громким заявлением о России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он за победу Украины, но против того, чтобы Россия "была раздавлена". Об этом он сказал в интервью французским журналистам, которое цитирует AFP.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию", — сказал Макрон и предположил, что ни одна из сторон в ходе конфликта не сможет получить подавляющее преимущество.

По мнению лидера Франции, ситуация в итоге разрешится отнюдь не военным путём. Он добавил, что, в отличие от некоторых, против того, чтобы боевые действия перекинулись на территорию России. Такие люди, как отметил Макрон, "прежде всего хотят раздавить Россию".