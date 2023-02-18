Макрон выступил с новым громким заявлением о России
Макрон: Я против того, чтобы Россия была раздавлена
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он за победу Украины, но против того, чтобы Россия "была раздавлена". Об этом он сказал в интервью французским журналистам, которое цитирует AFP.
"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию", — сказал Макрон и предположил, что ни одна из сторон в ходе конфликта не сможет получить подавляющее преимущество.
По мнению лидера Франции, ситуация в итоге разрешится отнюдь не военным путём. Он добавил, что, в отличие от некоторых, против того, чтобы боевые действия перекинулись на территорию России. Такие люди, как отметил Макрон, "прежде всего хотят раздавить Россию".
"Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", — заверил он.
Как рассказывал Лайф, в ходе Мюнхенской конференции Макрон заявил, что время диалога с Россией по ситуации на Украине ещё не пришло. По его мнению, будущее европейской безопасности невозможно представить без участия РФ.
kremlin.ru