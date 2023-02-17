Макрон: Сейчас не время для диалога с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что время для диалога с Россией по теме конфликта на Украине ещё не пришло.

"Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога", — отметил Макрон.

Французский лидер в очередной раз напомнил, что без России невозможен мир в Европе, однако сейчас странам Старого Света необходимо сконцентрироваться на военной помощи Украине.