Запад должен сделать всё необходимое для того, чтобы положить конец конфликту на Украине, а не накачивать её постоянно оружием. Об этом заявила немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

"Всегда ссылаться на нежелание Путина вести переговоры неправильно. По крайней мере, до тех пор, пока России не будет сделано серьёзное предложение по миру и не будет проявлена определённая готовность к компромиссу, например по вопросу о членстве Украины в НАТО", — сказала Вагенкнехт в интервью изданию Exxpress, добавив, что нейтралитет Украины остаётся ключом к миру.

По её мнению, давать Киеву надежду на членство в Североатлантическом альянсе было неразумно. Это подпитывало конфликт, считает Вагенкнехт. Также политик раскритиковала размещение 4000 солдат НАТО на Украине в 2021 году и совместные учения Вашингтона и Киева в Чёрном море.