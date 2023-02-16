США предрекли катастрофу из-за тайной операции Байдена на Украине
Экс-судья Наполитано рассказал, какую тайную операцию Байден проводит на Украине
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Drew Angerer
Президент США Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, которая нарушает конституцию страны, считает бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Он указал в статье для The Washington Times на сложность некоторой поставляемой ВСУ техники, из-за чего американским солдатам приходится лично приезжать в Незалежную для обучения украинцев.
Он посчитал, что такое негласное присутствие создаёт ряд сложностей, подобных тем, что возникли во Вьетнаме и ознаменовали начало катастрофы. Так, российские военнослужащие могут обстрелять их или обвинить в шпионаже, ведь американские инструкторы одеты в гражданскую одежду.
"Конгресс не может финансировать войну с участием американцев, которую он не объявлял, как ясно сказано в конституции", — отметил Наполитано.
Он уверен, что подавляющее превосходство ВС России не позволит Украине получить преимущество на поле боя вне зависимости от поставляемого Штатами вооружения.
Ранее в Китае раскрыли истинную причину скорой поездки Джо Байдена в Польшу. По словам эксперта Цуй Хэна, американский лидер хочет не только набрать обороты для переизбрания в грядущем году, но и "подавить прагматичные голоса за мир", звучащие в Европе.