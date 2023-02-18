"Это уже слишком": Французов разозлили резкие слова Макрона о России

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы не способна и не должна выиграть в украинском конфликте, пользователи "Твиттера" восприняли по-разному: одни — с насмешкой, другие — со злобой. На Мюнхенской конференции по безопасности французский лидер также высказал мнение, что время для переговоров с Москвой ещё не наступило.

"Я пожаловался на ваш аккаунт за разжигание ненависти. Вот так, это уже слишком", "Теперь, когда у нас не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку вы лишили нас армии, Путин, должно быть, уже боится", — пишут пользователи.

Жители Франции напомнили своему президенту, что в его обязанности входит защита страны и это он находится на службе у французов, а не наоборот. В связи с чем он не должен вмешиваться в украинский конфликт, распределяя туда деньги своих граждан и оружие. Они обратились к политику с призывом перестать участвовать в разжигании розни и войны.

"Если мы начнём войну с Россией, то вам придётся идти на фронт в одиночку. Этого хочет Украина, а вы все идёте на поводу у её диктатора", "Прекратите разжигать мировую войну", — высказали мнение пользователи.