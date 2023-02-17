Le Monde: Слова Макрона о важности диалога с Россией взбесили Зеленского

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о важности диалога с Россией разозлили украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написал колумнист Филипп Рикар в статье для французской газеты Le Monde.

Он считает, что за пределами страны позиция французского лидера по РФ наверняка вызывает непонимание, иногда она оглашается "в неподходящий момент", подрывая только что сказанные заявления о поддержке Киева.

"Так что любимое дипломатическое выражение Макрона: "В то же время" (когда Париж посылает оружие врагам России и призывает к диалогу с ней) — это выражение если и обсуждается во Франции, то за её пределами оно уж точно вызывает непонимание", — сказано в публикации.

Колумнист отметил, что слова французского лидера о необходимости диалога с Россией вызвали непонимание и у убеждённых сторонников Украины.

Автор статьи также добавил, что слова президента Франции, сказанные в декабре 2022 года, о том, что Украине нельзя позволить вступить в НАТО, шокировали украинских политиков, которые уже считали себя членами альянса.