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17 февраля, 14:56

Макрон заявил, что устойчивый мир в Европе невозможен без России

Устойчивый мир в Европе невозможен без учёта России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность", сказал он.

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В этом же выступлении Эмманюэль Макрон выразил мнение, что время для диалога с Россией по теме конфликта на Украине ещё не пришло. Французский лидер напомнил, что сейчас странам Старого Света необходимо сконцентрироваться на военной помощи Украине.

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Александра Вишнякова
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