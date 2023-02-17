Макрон заявил, что устойчивый мир в Европе невозможен без России

Устойчивый мир в Европе невозможен без учёта России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность", — сказал он.