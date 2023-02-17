Макрон заявил, что устойчивый мир в Европе невозможен без России
Устойчивый мир в Европе невозможен без учёта России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность", — сказал он.
В этом же выступлении Эмманюэль Макрон выразил мнение, что время для диалога с Россией по теме конфликта на Украине ещё не пришло. Французский лидер напомнил, что сейчас странам Старого Света необходимо сконцентрироваться на военной помощи Украине.
Shutterstock