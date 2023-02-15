Во Франции выяснили, что Макрон променял вечер с женой на встречу с Зеленским
Politico: Макрон хотел пойти с женой в театр, но пришлось встречать Зеленского в Париже
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Во Франции президента Украины Владимира Зеленского не особо и ждали, а лидер страны Эмманюэль Макрон вообще в тот вечер собирался с супругой в театр. Об этом узнало издание Politico.
"Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре с женой", — отмечается в статье.
Помощники Макрона поспешили выслать приглашение Зеленскому, лишь когда узнали, что тот уже прибыл в Лондон. Издание делает вывод, что встреча глав Франции и Украины могла не состояться, а французский лидер провёл бы спокойный культурный вечер в театре.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский побывал в Европе и вновь попросил оружие для Киева. В частности, он пообщался с руководством Британии, Франции и Германии. Однако европейские лидеры не выразили готовность отправить Украине современные истребители, а Макрон уклончиво сказал, что нужно "сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже".