Во Франции выяснили, что Макрон променял вечер с женой на встречу с Зеленским

Во Франции президента Украины Владимира Зеленского не особо и ждали, а лидер страны Эмманюэль Макрон вообще в тот вечер собирался с супругой в театр. Об этом узнало издание Politico.

"Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения и встреча с Макроном могла бы не состояться. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре с женой", — отмечается в статье.

Помощники Макрона поспешили выслать приглашение Зеленскому, лишь когда узнали, что тот уже прибыл в Лондон. Издание делает вывод, что встреча глав Франции и Украины могла не состояться, а французский лидер провёл бы спокойный культурный вечер в театре.