Вручение Зеленскому высшей награды Франции сочли карикатурой после угроз лишить её Путина

Раз в Париже могут так запросто заявлять о возможном лишении президента РФ Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона, то речь идёт о десакрализации и деградации самого института награждения во Франции. Об этом Лайфу сказал директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

По его словам, Париж уронил ценность такой высокой награды, жонглируя ею на своё усмотрение в угоду политическим трендам. Эксперт подчеркнул, что не французский президент Эмманюэль Макрон вручал её Путину, чтобы вдруг отобрать. При этом глава Франции "прицепил эту цацку на грудь кровавому клоуну Зеленскому в нестиранной толстовке и мятых штанах", возмутился политолог.

"Это даже не карикатура, карикатура предполагает какой-то смысл и месседж, а это уродство во всей полноте. Я не знаю, кто из порядочных людей захочет после того, как по воле Макрона и соответствующего комитета Зеленский стал кавалером Почётного легиона, носить эту красную ленточку в петличке", — сказал Мартынов.

Причём это касается в первую очередь французов, это же над ними издеваются, добавил собеседник Лайфа. "Это всё выдавливание какой-то ложной эмоции. Мне кажется, они там все просто сошли с ума в своём идиотизме", — заключил он.