Песков предсказал реакцию Путина на возможное лишение французского ордена

Президент России Владимир Путин не будет беспокоиться из-за возможного лишения его звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона во Франции. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление французского лидера Эмманюэля Макрона.

Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почётного легиона, а Великий магистр ордена — президент Франции. Путин получил награду в сентябре 2006 года из рук Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой чести.

"Не думаю, что это будет какая-то проблема для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России", — сказал журналистам Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли данный шаг сказаться на интенсивности общения Путина и Макрона, представитель Кремля констатировал, что диалог и так "не слишком интенсивный".