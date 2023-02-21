Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для всего мира на века
Специальная военная операция России на Украине стала испытанием для "демократий" США, НАТО и Европы. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая с речью в столице Польши.
"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием, НАТО столкнулось с испытанием. Все демократии подверглись испытанию", — повторил Байден.
По его мнению, несмотря на препятствия, Североатлантический альянс не ослабнет и не рухнет, а Вашингтон и его сателлиты продолжат поддерживать киевский режим.
"Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнётся, НАТО не будет разделено и мы не устанем", — сказал Байден.
Напомним, американский президент Джо Байден прибыл в Польшу после однодневного визита в Киев. Он планировал выступить с речью в Варшаве днём, но его обращение было отложено после того, как с Посланием Федеральному собранию выступил Владимир Путин.
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