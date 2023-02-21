Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для всего мира на века

Специальная военная операция России на Украине стала испытанием для "демократий" США, НАТО и Европы. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая с речью в столице Польши.

"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием, НАТО столкнулось с испытанием. Все демократии подверглись испытанию", — повторил Байден.

По его мнению, несмотря на препятствия, Североатлантический альянс не ослабнет и не рухнет, а Вашингтон и его сателлиты продолжат поддерживать киевский режим.