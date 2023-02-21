Песков рассказал, что Путин и Байден не общались после начала СВО

Президент РФ Владимир Путин не общался с американским коллегой Джо Байденом после начала специальной военной операции, рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, последний раз они говорили ещё до СВО.

На сайте Кремля последний разговор Путина и Байдена датирован 12 февраля 2022 года. На вопрос, были ли другие контакты между главами государств после этого, Песков ответил: "Нет, не было". Он пояснил, Путин пока не планирует никаких контактов со своим американским коллегой на фоне решения Москвы приостановить участие в СНВ-3.