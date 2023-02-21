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21 февраля, 16:18

Песков рассказал, что Путин и Байден не общались после начала СВО

<p>Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не общался с американским коллегой Джо Байденом после начала специальной военной операции, рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, последний раз они говорили ещё до СВО.

На сайте Кремля последний разговор Путина и Байдена датирован 12 февраля 2022 года. На вопрос, были ли другие контакты между главами государств после этого, Песков ответил: "Нет, не было". Он пояснил, Путин пока не планирует никаких контактов со своим американским коллегой на фоне решения Москвы приостановить участие в СНВ-3.

"Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, первую реакцию со стороны господина [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Никаких контактов пока не планируется", — сказал он в ответ на вопрос, поступали ли после послания Путина запросы от США о контактах на уровне президентов.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден "обратится с посланием к Владимиру Путину" во время визита в Польшу. В свою очередь в Кремле пояснили, что российский лидер не будет смотреть его речь, но наверняка ознакомится с основными тезисами.

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Андрей Бражников
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