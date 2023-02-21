Блинкен захотел сесть за стол переговоров с Россией после решения Путина по СНВ-3
Блинкен сообщил о готовности США обсуждать вопрос ограничения вооружений с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / AP / Michael Varaklas / Pool
США готовы, как и прежде, сесть с Россией за стол переговоров для обсуждения вопроса, касающегося ограничения вооружений. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters.
По его ловам, решение президента РФ приостановить участие страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений оценивается Вашингтоном как "очень разочаровывающее и безответственное".
Напомним, президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что именно приостанавливает, а не выходит из договора, а также назвал причины решения.