Блинкен захотел сесть за стол переговоров с Россией после решения Путина по СНВ-3

США готовы, как и прежде, сесть с Россией за стол переговоров для обсуждения вопроса, касающегося ограничения вооружений. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters.

По его ловам, решение президента РФ приостановить участие страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений оценивается Вашингтоном как "очень разочаровывающее и безответственное".