Песков: Путин не будет смотреть выступление Байдена в Польше, ему доложат основные тезисы

Президент России Владимир Путин не планирует смотреть выступление американского лидера Джо Байдена в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично", — сказал представитель Кремля.

По его словам, российскому президенту, "естественно, основные тезисы [из выступления Байдена] доложат, как обычно": в виде официальных документов и дайджестов.