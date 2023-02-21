Песков: Путин не будет смотреть выступление Байдена в Польше, ему доложат основные тезисы
Президент России Владимир Путин не планирует смотреть выступление американского лидера Джо Байдена в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично", — сказал представитель Кремля.
По его словам, российскому президенту, "естественно, основные тезисы [из выступления Байдена] доложат, как обычно": в виде официальных документов и дайджестов.
Напомним, 17 февраля Белый дом анонсировал поездку Байдена в Варшаву, посещать какие-либо другие города Европы американский лидер не планировал. Однако днём 20 февраля президент США неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Накануне вечером Байден на поезде прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой, чтобы "подтвердить непоколебимость поддержки США безопасности НАТО".