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21 февраля, 09:10

Песков: Путин не будет смотреть выступление Байдена в Польше, ему доложат основные тезисы

Президент России Владимир Путин не планирует смотреть выступление американского лидера Джо Байдена в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично", — сказал представитель Кремля.

По его словам, российскому президенту, "естественно, основные тезисы [из выступления Байдена] доложат, как обычно": в виде официальных документов и дайджестов.

Белый дом заявил о возможном обращении Байдена к Путину во время визита в Польшу

Белый дом заявил о возможном обращении Байдена к Путину во время визита в Польшу

Напомним, 17 февраля Белый дом анонсировал поездку Байдена в Варшаву, посещать какие-либо другие города Европы американский лидер не планировал. Однако днём 20 февраля президент США неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Накануне вечером Байден на поезде прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой, чтобы "подтвердить непоколебимость поддержки США безопасности НАТО".

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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