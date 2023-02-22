Байден повторил легендарное "сальто" на трапе самолёта в Варшаве
Президент США Байден упал на трапе самолёта перед вылетом из Варшавы
Президент США Джо Байден споткнулся на трапе самолёта перед вылетом из Варшавы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как после падения он становится на четвереньки, встаёт и поднимается на борт № 1.
Момент падения Джо Байдена при вылете из Варшавы. Видео © Twitter / OsintTV
Перед вылетом американский лидер не стал общаться с журналистами или делать каких-либо заявлений, а прямиком направился на посадку в самолёт. Однако коварный трап испортил его красивый уход от прессы. Не дойдя до двери всего ничего, Байден споткнулся и упал вперёд. Он быстро смог подняться и дойти до цели, после чего повернулся, махнул рукой и вошёл.
Напомним, данный случай не единственный в биографии Джо Байдена. Первый раз он упал на трапе при попытке сесть в свой самолёт в марте 2021 года, второй — в апреле, третий — в мае, а четвёртое падение произошло в июле того же года. Неповоротливость американского лидера породила в Сети множество шуток.
Twitter / OsintTV