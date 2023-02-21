Речь Байдена в Варшаве и фото с детьми сочли частью его предвыборного турне

Действия президента США Джо Байдена, побывавшего в Киеве и Варшаве, адресованы американским избирателям, считает политолог Александр Асафов. По его словам, речь американского лидера в польской столице была наполнена типичным предвыборным агитпропом.

"Это достаточно сложно назвать именно содержательным в каком-то политическом ключе, исключая получение красивой картинки в духе традиционных американских избирательных роликов. Все машут флажками, подходят детишки, тоже очевидно подобранные под телевизионную картинку, причём картинку не польскую, а американскую, поскольку внешность детей подвержена разнообразию. Вот картинки, которые идеологически продвигает Демпартия", — рассказал он Лайфу.