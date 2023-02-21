Захарова — о словах Байдена: НАТО и Запад являются для РФ недругами, что "хуже, чем враг"

НАТО и Запад являются для России недругами, что "хуже, чем враг". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что Запад и Североатлантический альянс — не враги россиян.

Ранее Байден заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Об этом американский лидер рассказал в ходе своего выступления в Варшаве, обратившись к россиянам со словами: "Вы нам не враги".