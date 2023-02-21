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21 февраля, 19:29

Захарова — о словах Байдена: НАТО и Запад являются для РФ недругами, что "хуже, чем враг"

НАТО и Запад являются для России недругами, что "хуже, чем враг". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что Запад и Североатлантический альянс — не враги россиян.

"В русском языке есть замечательное слово "недруг". Оно хуже, чем враг", — написала дипломат в телеграм-канале.

Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для всего мира на века

Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для всего мира на века

Ранее Байден заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Об этом американский лидер рассказал в ходе своего выступления в Варшаве, обратившись к россиянам со словами: "Вы нам не враги".

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VK / МИД России

Иван Косицын
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