Захарова — о словах Байдена: НАТО и Запад являются для РФ недругами, что "хуже, чем враг"
НАТО и Запад являются для России недругами, что "хуже, чем враг". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что Запад и Североатлантический альянс — не враги россиян.
"В русском языке есть замечательное слово "недруг". Оно хуже, чем враг", — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее Байден заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Об этом американский лидер рассказал в ходе своего выступления в Варшаве, обратившись к россиянам со словами: "Вы нам не враги".
VK / МИД России