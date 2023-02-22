Дуда рассказал о "мудрых советах" от Байдена на прощание

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его американский коллега Джо Байден перед вылетом в США поделился с ним советами правильного поведения в сложившейся геополитической ситуации.

В первую очередь хозяин Белого дома указал коллеге на расположение Польши "близко к местам, где происходят важные события", из-за чего она "иногда должна реагировать очень быстро". Что касается характера рекомендаций, то они были "очень мудрые", подчёркивает Дуда.