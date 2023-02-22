Дуда рассказал о "мудрых советах" от Байдена на прощание
Президент Польши Дуда заявил, что Байден дал ему на прощание "мудрые советы"
Президент Польши Анджей Дуда и американский президент Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / MARCIN OBARA
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его американский коллега Джо Байден перед вылетом в США поделился с ним советами правильного поведения в сложившейся геополитической ситуации.
В первую очередь хозяин Белого дома указал коллеге на расположение Польши "близко к местам, где происходят важные события", из-за чего она "иногда должна реагировать очень быстро". Что касается характера рекомендаций, то они были "очень мудрые", подчёркивает Дуда.
"Это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации", — сказал польский президент в эфире телеканала TVN24.
Ранее Джо Байден прибыл в Польшу после однодневного визита в Киев. Он выступил с речью в Варшаве и назвал спецоперацию испытанием для "демократий" США, НАТО и Европы. Также Байден обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги". А вот его отъезд из Польши был омрачён провалом в аэропорту.