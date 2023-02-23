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23 февраля, 19:50

Польша начала отгораживаться от России противотанковыми ежами

Глава Минобороны Польши: На границе с Россией и Белоруссией появились противотанковые ежи

<p>Противотанковые ежи на границе с Калининградом. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/mblaszczak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@mblaszczak</a></p>

Противотанковые ежи на границе с Калининградом. Обложка © Twitter / @mblaszczak

Польша начала укреплять границу с Белоруссией и Россией в рамках стратегии "обороны и сдерживания". Для этого на дорогах у пунктов перехода устанавливаются различные укрепления, в том числе противотанковые ежи. Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью", — сообщил Блащак.

Это не первый раз, когда власти Польши открыто заявляли о повышении безопасности границ. Летом 2022 года министр внутренних дел Мариуш Каминский рассказал о том, что на границе с Белоруссией было завершено строительство пятиметрового забора. В польской погранслужбе отчитались о возведении ограждения длиной порядка 170 км. Забор оснастили датчиками движения и видеокамерами.

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А в феврале пресс-секретарь погранслужбы Польши сообщила, что страна планирует приступить к строительству "электронного" забора с камерами и датчиками движения на границе с Калининградской областью. Работы начнутся в марте.

Анатолий Симоненко
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