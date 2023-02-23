Польша начала отгораживаться от России противотанковыми ежами

Польша начала укреплять границу с Белоруссией и Россией в рамках стратегии "обороны и сдерживания". Для этого на дорогах у пунктов перехода устанавливаются различные укрепления, в том числе противотанковые ежи. Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью", — сообщил Блащак.

Это не первый раз, когда власти Польши открыто заявляли о повышении безопасности границ. Летом 2022 года министр внутренних дел Мариуш Каминский рассказал о том, что на границе с Белоруссией было завершено строительство пятиметрового забора. В польской погранслужбе отчитались о возведении ограждения длиной порядка 170 км. Забор оснастили датчиками движения и видеокамерами.