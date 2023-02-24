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24 февраля, 10:07

Более 40% опрошенных поляков недовольны увеличением потока беженцев с Украины

Жители Польши сильнее всего боятся увеличения количества беженцев с Украины и перемещения конфликта в их страну. Об этом заявили свыше 40% опрошенных поляков, пишет издание Rzeczpospolita.

Военные действия начались, когда был пережит тяжёлый опыт пандемии коронавируса. В том числе поэтому украинский конфликт оказывает сильное влияние на Польшу. Об этом заявил профессор Пётр Длугош из Краковского педагогического университета, комментируя результаты опроса.

"Суть не в том, что поляки испытывают коллективный страх перед вооружённым конфликтом и распространением его на территорию страны. Они просто боятся потерять приобретённые ресурсы, и эти опасения вызывают напряжение в польском обществе", — отметил он.

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Результаты исследования показали, что 42% респондентов в Польше недовольны увеличением потока беженцев с Украины. А 37% опрошенных отмечают растущую неприязнь к беженцам. Из-за того что украинский конфликт вызвал экономический кризис в Польше, каждый четвёртый респондент изменил отношение к Украине.

Ранее Лайф сообщал о том, что жителей Польши возмутили беженцы с Украины, которые разгуливают с нацистской символикой.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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