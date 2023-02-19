Поляков возмутили разгуливающие с нацистской символикой беженцы с Украины

Среди миллионов украинских беженцев Польшу заполоняют и тысячи агрессивно настроенных неонацистов. Они свободно разгуливают по городам, демонстрируя откровенные неонацистские знаки и символы на одежде. Об этом пишет газета Myśl Polska. Автор статьи призывает отправить приехавших таких украинцев на родину.

Украинские беженцы с неонацистской символикой на одежде в Польше. Фото © Myśl Polska

"Если вы внимательно посмотрите на мальчика, то увидите заплатку на рукаве его куртки. Красный и чёрный, украшенный трезубцем. Это флаг ОУН-УПА*. Тот самый, на руках которого кровь сотен тысяч убитых и неотомщённых, гражданское население. Женщины и дети, чьи кости по сей день лежат в безымянных, неосвящённых ямах. Как кости животных", — пишет издание.

Автор отмечает, что "незваные гости злоупотребляют гостеприимством" и принимают "распростёртые объятья" за слабость. Варшава сама дала такое чувство вседозволенности и безнаказанности украинцам, предлагая "им налево и направо социальные льготы", находясь в "кабале у Украины", отмечает издание. В материале указывается, что год назад поляки якобы предупреждали власти, что всё обернётся именно этим, однако такие мнения блокировались. Между тем "проблема бандеризма в Польше реальна и будет нарастать". И этому надо положить конец, выдворив подобных гостей из страны, пишет автор.

"Люди, которые чтят убийц наших братьев, ставя им памятники на разграбленных у наших дедов землях. Людей, которые ещё хотят "резать поляков". <...> Итак, пришло время твёрдо остановиться. <...> Не очень добропорядочные бандеровцы, если вы так преклоняетесь перед своим "батькой Бандерой", если вы так хотите пойти по стопам "героев из УПА", то у меня для вас есть простой совет. Вернуться. Мы не хотим, чтобы вы были здесь. Вам здесь не рады", — говорится в статье.

Как писал ранее Лайф, Пушков рассказал, какое будущее ждёт украинцев в Польше. В ближайшей перспективе отношение к ним станет ещё хуже. 68% поляков признались в негативных эмоциях к приехавшим из Незалежной.