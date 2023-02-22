Украинские беженцы ужаснулись условиям в американских школах

Приехавшие в США украинцы пожаловались на хаос в школах в Сан-Франциско. 13-летняя беженка рассказала San Francisco Сhronicle, что порядок и условия в учебных заведениях оказались ужасными, а также призналась, что стала жертвой травли среди других учеников.

В январе этого года девочка поступила в среднюю школу Marina Middle School и своими глазами увидела ужасы, творящиеся в учреждении, где ученики срывают уроки, вскакивают на парты, ругаются с учителями, при этом оставаясь безнаказанными.

"Я думала, что тут будет лучше, потому что это Сан-Франциско. Но через два дня я увидела всё, что происходит в школе <...> Через неделю я поняла, что это норма", — поделилась школьница.

При этом со временем ситуация только ухудшилась: у девочки обострились отношения с другими учащимися, которые начали её открыто травить. У школьницы украли мобильный телефон, а однажды даже угрожали ей. После этого беженка перестала ходить в школу, а родственники попросили о переводе в другое учебное заведение, где она могла бы "не опасаться за свою безопасность", однако получили отказ. В образовательное учреждение девочка не ходит по сей день, указано в материале.