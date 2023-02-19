"Будто перенеслась на 10 лет назад": Беженцы с Украины пожаловались на отсталость Канады

Беженцы с Украины, поселившиеся в Канаде и Европе, оказались разочарованы местным уровнем индустрии красоты. Как сообщает издание "Страна", они стали жаловаться на плохое качество работы салонов и парикмахерских.

"По факту я попала вроде на десять лет назад. Для сферы красоты тут очень огромные перспективы. Наши девочки, которые приехали сюда, могут открыть салоны красоты, реально классные, как на Украине. И они будут пользоваться огромным спросом. Канадки активно пользуются услугами бьюти-индустрии, но здесь она не на очень высоком уровне. Даже те же ноготочки", — рассказала соотечественникам беженка с Украины по имени Алина.

А Марина, которая поселилась в Италии, пожаловалась на высокие цены в салонах на фоне низкого качества услуг. По её данным, стрижка с укладкой стоит порядка 100 евро, подровнять кончики волос можно за 12 евро, но ей "даже такую банальную процедуру нормально провести не смогли".

"Я не рискнула делать маникюр в таких условиях. Вернулась домой, на Украину, и уже здесь пошла по салонам", — отметила девушка.

По мнению эксперта индустрии красоты Влада Вавилова, "в европейской бьюти-индустрии всё направлено на защиту лени", "понятие сервиса и гостеприимства" в салонах там якобы "напрочь отсутствует".