Bloomberg: Польша 24 февраля отправит на Украину первые танки Leopard 2
Польша в пятницу, 24 февраля, отправит Украине первые танки Leopard 2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, прибывший в Киев в связи с годовщиной начала специальной военной операции, объявит об отправке танков в течение дня. Всего Варшава обещала передать Украине 14 боевых машин.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах поставить Украине десять танков Leopard 2 вместо шести изначально обещанных. А вот Нидерланды и Дания отказались от отправки боевых машин Киеву, но при этом выразили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.
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