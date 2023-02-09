T-72 против Leopard 2: Что будет, если российский и немецкий танки встретятся на Украине В середине марта Киев может получить партию немецких танков Leopard 2. По словам партнёров, это может стать козырем в руках ВСУ. У военных экспертов иное мнение на этот счёт. 8 февраля, 23:40 Танки Leopard 2 и Т-72. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / URA.RU / EDUARD KORNIYENKO, © Getty Images Daniel Karmann / picture alliance

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7 февраля Министерство обороны ФРГ анонсировало на конец марта текущего года прибытие первых танков Leopard 2 на Украину. Заявление было сделано после визита в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса.

С целью показать серьёзность своих намерений Писториус подарил главе Минобороны Украины Алексею Резникову модель танка Leopard 2. Возможно, так он легитимизирует немецкую машину как символ западной поддержки Киева.

Одновременно "Леопарды" стали предметом изучения со стороны экспертов-энтузиастов. Так, сотрудники одного из зарубежных институтов недавно провели эксперимент, в котором смоделировали противостояние танка Leopard 2 и основного боевого танка России Т-72, и пришли к интересным выводам.

Leopard 2 — характеристики

Фото © Getty Images Daniel Karmann / picture alliance

Leopard 2 разрабатывался компанией Krauss-Maffei с начала 70-х, сразу после закрытия MBT-70 — совместного американо-западногерманского проекта по созданию перспективного ОБТ для вооружения армий обоих государств.

В массовое производство, как и на вооружение Бундесвера, Leopard 2 поступил в 1979 году. К 2010-му он полностью заменил танк Leopard 1. Всего создано около семи основных модификаций, однако конструктивные решения 70-х, лежащие в его основе, остались неизменными.

Leopard 2 вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120 фирмы Rheinmetall. Система стабилизации позволяет машине стрелять на ходу. Отличительная особенность Leopard 2 — компьютеризированная система управления огнём, прицел наводчика EMES 1 с 12-кратным увеличением, на поздних моделях есть тепловизор. Из неудобств: отсутствует автомат заряжания (так было и на Leopard 1), из-за чего для управления машиной и ведения боя требуется четвёртый член экипажа.

Боекомплект — 42 снаряда. Типы снарядов: бронебойные DM43 и кумулятивно-осколочный DM12, с 1998-го в арсенале можно встретить также подкалиберные DM-53.

В среднем вес танка Leopard 2 достигает 55,15 тонны, а с появлением навесной брони цифра перешагнула отметку в 60 тонн, в итоге на последней модели 2A7V достигла 66,5 тонны.

Поэтому силовая установка, представленная дизелем МВ 873 Ка-501 мощностью в 1500 л.с., выглядит необходимостью. В случае выхода из строя двигателя его можно заменить на новый за 45 минут.

Скорость по шоссе — 72 км/час, по пересечённой местности — 55 км/час. Запас хода — 550 км. Без капремонта Leopard 2 может проехать десять тысяч километров.

Отличительная особенность Leopard 2 — защита. Начиная с прототипа Leopard 2K, немцы делали упор на разнесённую броню высокой плотности. Начиная с серии 2A5, на танки начали ставить навесную броню. Средняя толщина брони — примерно 600 мм. Лобовая часть — самая защищённая. Динамическая защита появляется только в версии 2A7.

"Леопард-2" против Т-72

Т-72 "Урал". Фото © Wikipedia

Немецкие оружейники при создании основного боевого танка ФРГ ориентировались на советские Т-64 и Т-72.

По мнению военных экспертов, Leopard 2 уместнее всего сравнивать с Т-72Б, поскольку эти машины появились плюс-минус в одно время.

Т-72Б — это модернизированный вариант танка Т-72А "Урал", разработанный в рамках ОКР "Совершенствование-72А". Принят на вооружение и запущен в массовое производство в 1984-м. Всего произведено 30 тысяч единиц именно в этой модификации.

Т-72Б вооружён 125-мм гладкоствольной пушкой. Боекомплект отечественной машины больше, чем у "Леопарда-2", и составляет 45 снарядов. Стрельба производится бронебойными подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также выстрелами с управляемой ракетой (с кумулятивной боевой частью). Кроме того, все отечественные танки оснащены автоматом заряжания, что позволило сократить экипаж до трёх человек и снизить время перезарядки орудия.

Как и Leopard 2, Т-72Б может стрелять на ходу. Для улучшения точности стрельбы цилиндры тормозов отката закреплены симметрично каналу ствола в углах казённика. Прицельный комплекс позволяет стрелять из пушки и днём, и ночью.

Орудие Т-72Б спарено с пулемётом калибра 7,62. Плюс на Т-72Б появляется комплекс управляемого вооружения и ПТРК. На Leopard 2 ракетных комплексов нет.

В качестве силовой установки Т-72Б выступает четырёхтактный 12-цилиндровый дизель мощностью 840 л.с. Казалось бы, по мощности Т-72Б сильно уступает "Леопарду-2", но при этом его максимальная скорость — 60 км/ч, то есть такого уж сильного разрыва нет. Запас хода — 500 км, разница с "Леопардом-2" невелика. Т-72Б — более "неубиваемый" и надёжный танк, без капремонта он "протянет" 14 тысяч километров, то есть на треть больше, чем "Леопард-2".

Если немецкий танк где-нибудь застрянет — его будет намного сложнее эвакуировать. Учитывая, что Т-72Б на десять тонн легче Leopard 2 и весит всего 44,5 тонны, за советской машиной явное преимущество не только по манёвренности и малозаметности, но и по скорости отхода с поля боя после повреждения.

Вместо громоздкой конструкции с плотной броневой сталью как у "Леопарда-2" в советском Т-72Б применена компактная схема размещения бронедеталей. Также на танке Т-72Б появляется динамическая защита. Подобной динамической защиты на танках Leopard 2 нет — она опционально устанавливается только в последних модификациях.

Основной вопрос, который сегодня интересует всех экспертов, — пробьёт ли Leopard 2 броню Т-72Б?

Моделирование танков онлайн

На видео с компьютерным моделированием Leopard 2 стреляет из своей пушки по Т-72Б и попадает 120-мм снарядом DM33 APFSDS (оперённый подкалиберный боеприпас) по верхнему броневому листу. Попадание приходится аккурат на точку разрыва в модулях динамической защиты. Выстрел производится с расстояния примерно в полтора километра.

Воздействие непосредственно на динамическую защиту танка мало бы повлияло на результат, ведь она разработана для противодействия кумулятивным снарядам, а не "оперённому лому" DM33 APFSD.

На видео показано, как DM33 APFSD влетает в броню Т-72Б под углом 68 градусов. Он попадает в переднюю часть — туда, где толщина составляет 531 мм (толщина пластины 199 мм). В итоге броня танка Т-72Б выдерживает удар "оперённого лома". Это говорит в пользу выживаемости российского танка на поле боя.

При условии, что Т-72Б в настоящее время самые массовые в РФ, скорее всего, именно им предстоит столкнуться с танками Leopard 2 в зоне СВО. С учётом того что Т-72Б — "новая ступень эволюции", а "Леопарды-2" по части вооружения примерно те же, что и в 80-е, выводы относительно исхода такого боя можно сделать самостоятельно.

В заключение стоит добавить, что после поступления "Леопардов" в распоряжение ВСУ неизбежно встанет вопрос с техобслуживанием машин (можно себе представить иномарку, которая оказалась в глубинке без сервисов и деталей), с дефицитом нужных деталей, топлива, снарядов.

Отдельно стоит помнить и про выучку экипажей. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече с министром обороны Алексеем Резниковым признался, что из-за недостатка времени у немецкой армии не будет возможности полностью и надлежащим образом обучить танкистов ВСУ для работы на Leopard 2. Слишком много "но" в истории с немецкими машинами.

Т-72. Фото © ТАСС / Станислав Красильников Успеют ли немецкие танки "Леопард-2" встретиться в бою с Т-72Б? 0 Успеют Скорее нет, чем да Трудно сказать

Авторы Сергей Андреев