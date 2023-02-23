Испанский премьер заявил о планах поставить Украине десять танков Leopard 2 вместо шести

Испания планирует отправить Украине десять танков Leopard 2. Об том заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Ранее планировалась поставка шести таких танков.

"Мы отправим десять танков Leopard 2 A4. Это произойдёт в ближайшие недели и месяцы", — передаёт слова Санчеса газета El País.

Политик добавил, что Испании ещё предстоит определиться — действительно ли получится отправить Украине на четыре танка больше, чем предполагалось.

"Мы определим, реально ли поставить десять, а не шесть танков", — отметил премьер.