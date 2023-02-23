Испанский премьер заявил о планах поставить Украине десять танков Leopard 2 вместо шести
Испания планирует отправить Украине десять танков Leopard 2. Об том заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Ранее планировалась поставка шести таких танков.
"Мы отправим десять танков Leopard 2 A4. Это произойдёт в ближайшие недели и месяцы", — передаёт слова Санчеса газета El País.
Политик добавил, что Испании ещё предстоит определиться — действительно ли получится отправить Украине на четыре танка больше, чем предполагалось.
"Мы определим, реально ли поставить десять, а не шесть танков", — отметил премьер.
Ранее Лайф писал о том, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в так называемом "танковом альянсе" стран, поставляющих Украине более современные модели танков Leopard.
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