В Германии заявили о готовности увеличить производство танков Leopard 2

Мюнхенская компания Krauss-Maffei Wegmann, выпускающая танки Leopard 2 и гаубицы Panzerhaubitze 2000, не видит никаких препятствий для расширения производства. Об этом заявил глава концерна Ральф Кетцель.

"Пока никто не подавал нам сигналов типа "это невозможно". Для этого нам нужен чёткий политический консенсус", — сказал он в интервью DPA.

Вместе с тем Кетцель подчеркнул, что на данный момент нет индустриальных преград для наращивания производства. При этом он добавил, что на постройку новых линий в ФРГ или другой европейской стране понадобится несколько лет.