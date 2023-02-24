В Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2

Германия направит Украине ещё четыре боевых танка Leopard 2 A6 из запасов Вооружённых сил ФРГ. Об этом сказано в сообщении немецкого Минобороны в "Твиттере".

"Министр обороны Германии Писториус принял решение передать Украине ещё четыре боевых танка Leopard 2 A6 из запасов Вооружённых сил ФРГ", — заявили в ведомстве.

Это значит, что Германия направит Украине не 14 танков, как это планировалось ранее, а 18. Всего из разных стран украинской стороне достанется около 30 единиц таких боевых машин.