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24 февраля, 15:56

В Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2

Германия направит Украине ещё четыре боевых танка Leopard 2 A6 из запасов Вооружённых сил ФРГ. Об этом сказано в сообщении немецкого Минобороны в "Твиттере".

"Министр обороны Германии Писториус принял решение передать Украине ещё четыре боевых танка Leopard 2 A6 из запасов Вооружённых сил ФРГ", — заявили в ведомстве.

Это значит, что Германия направит Украине не 14 танков, как это планировалось ранее, а 18. Всего из разных стран украинской стороне достанется около 30 единиц таких боевых машин.

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Ранее Лайф писал о том, что первая партия переданных Польшей на Украину танков Leopard включает в себя четыре машины. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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Picryl

Илья Суриков
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