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28 февраля, 16:32

В ФРГ сообщили о поставках Киеву ПВО в ущерб безопасности Берлина

Глава Rheinmetall Паппергер: ФРГ поставила Киеву две системы ПВО и оставила Берлин без защиты

Гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил о передаче Украине двух систем ПВО в ущерб безопасности Берлина. По его словам, речь идёт о Skynex и новейшей самоходной установке Skyranger.

"У нас было две системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но они на данный момент на Украине", сказал он в интервью изданию Pioneer.

Он добавил, что Бундесверу не хватает "всего" и в случае реального вооружённого конфликта защитить Германию сможет только США. Также он уверен, что поставляемых Украине танков не хватит для "захвата" Крыма и новых регионов России.

В Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2

В Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2

Ранее глава Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что лишь 30% из немецких танков Leopard находятся в боеспособном состоянии. По его словам, армия страны в принципе не готова к вооружённому конфликту, а помощь Украине создала ей "дополнительные проблемы".

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Матвей Константинов
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