Гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил о передаче Украине двух систем ПВО в ущерб безопасности Берлина. По его словам, речь идёт о Skynex и новейшей самоходной установке Skyranger.

"У нас было две системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но они на данный момент на Украине", — сказал он в интервью изданию Pioneer.

Он добавил, что Бундесверу не хватает "всего" и в случае реального вооружённого конфликта защитить Германию сможет только США. Также он уверен, что поставляемых Украине танков не хватит для "захвата" Крыма и новых регионов России.