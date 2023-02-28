В ФРГ сообщили о поставках Киеву ПВО в ущерб безопасности Берлина
Глава Rheinmetall Паппергер: ФРГ поставила Киеву две системы ПВО и оставила Берлин без защиты
Гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил о передаче Украине двух систем ПВО в ущерб безопасности Берлина. По его словам, речь идёт о Skynex и новейшей самоходной установке Skyranger.
"У нас было две системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но они на данный момент на Украине", — сказал он в интервью изданию Pioneer.
Он добавил, что Бундесверу не хватает "всего" и в случае реального вооружённого конфликта защитить Германию сможет только США. Также он уверен, что поставляемых Украине танков не хватит для "захвата" Крыма и новых регионов России.
Ранее глава Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что лишь 30% из немецких танков Leopard находятся в боеспособном состоянии. По его словам, армия страны в принципе не готова к вооружённому конфликту, а помощь Украине создала ей "дополнительные проблемы".
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