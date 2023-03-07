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7 марта, 12:56

Польша на этой неделе отправит на Украину оставшиеся 10 танков Leopard 2

Варшава на этой неделе поставит Киеву оставшиеся 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он добавил, что с немецким коллегой Борисом Писториусом они ранее договорились о том, что Польша будет отвечать за создание коалиции государств, которые отправляют на Украину танки Leopard 2А4, а ФРГ — Leopard 2А6. При этом данное объединение уже создано. Его сформировали восемь норвежских, столько же канадских, а также шесть испанских танков и машины поддержки танкового батальона, за которые отвечает Финляндия.

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Ранее Минобороны Германии открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Никита Осипов
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