Польша на этой неделе отправит на Украину оставшиеся 10 танков Leopard 2

Он добавил, что с немецким коллегой Борисом Писториусом они ранее договорились о том, что Польша будет отвечать за создание коалиции государств, которые отправляют на Украину танки Leopard 2А4, а ФРГ — Leopard 2А6. При этом данное объединение уже создано. Его сформировали восемь норвежских, столько же канадских, а также шесть испанских танков и машины поддержки танкового батальона, за которые отвечает Финляндия.