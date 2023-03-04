На Украине могут построить завод по производству немецких танков Panther

Немецкий Rheinmetall ведёт "многообещающие" переговоры с киевскими властями о строительстве на Украине завода, который будет способен ежегодно выпускать до 400 новейших танков Panther. По словам главы оборонного концерна Армина Паппергера, он обойдётся в 200 миллионов евро, а окончательное решение может быть принято "в ближайшие два месяца".

Причём Украина нуждается в 600–800 боевых машинах. И "даже если бы Германия отдала все имеющиеся у неё в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало". В интервью газете Rheinische Post Паппергер добавил, что на данный момент концерн может передать в распоряжение ВСУ около 250 единиц техники.

"Работа у нас идёт полным ходом. Мы уже подготовили к эксплуатации более 40 БМП Marder, до конца года таковых будет около 100. Из 50 Leopard-2A4 готовы около 30 танков, к ним добавляются около 100 Leopard-1 старой модели, из которых мы можем снова подготовить 88 единиц", — сказал он и добавил, что вооружённый конфликт будет длиться, "вероятно, ещё годы".