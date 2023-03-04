Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 17:28

Минобороны ФРГ открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину

СМИ: В Минобороны ФРГ заявили, что швейцарские Leopard 2 не предназначены для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил выкупить у Швейцарии 96 снятых с вооружения танков Leopard 2, чтобы отремонтировать их и передать Киеву, пишет газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на осуществление данной сделки. Минобороны ФРГ подтвердило направление запроса Берну на покупку танков Leopard. В ведомстве подчеркнули, что техника не будет предназначена для Украины. Ту же версию озвучил пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) конфедерации Лоренц Фришкнехт. Но, по его словам, речь о Leopard 2.

"Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", — сказал РИА "Новости" Фришкнехт и заверил, что боевые танки не будут переправлены на Украину.

Они будут храниться в Германии или у партнёров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить образовавшиеся после передачи ВСУ танков Leopoard 2 пробелы. Фришкнехт добавил, что решение ещё не принято — в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу.

На Украине могут построить завод по производству немецких танков Panther

На Украине могут построить завод по производству немецких танков Panther

А ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможное строительство завода Rheinmetall по производству немецких танков Panther на Украине.

Обложка ©

Wikipedia / Flashpoint

Андрей Бражников
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров