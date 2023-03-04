Минобороны ФРГ открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил выкупить у Швейцарии 96 снятых с вооружения танков Leopard 2, чтобы отремонтировать их и передать Киеву, пишет газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на осуществление данной сделки. Минобороны ФРГ подтвердило направление запроса Берну на покупку танков Leopard. В ведомстве подчеркнули, что техника не будет предназначена для Украины. Ту же версию озвучил пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) конфедерации Лоренц Фришкнехт. Но, по его словам, речь о Leopard 2.

"Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", — сказал РИА "Новости" Фришкнехт и заверил, что боевые танки не будут переправлены на Украину.

Они будут храниться в Германии или у партнёров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить образовавшиеся после передачи ВСУ танков Leopoard 2 пробелы. Фришкнехт добавил, что решение ещё не принято — в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу.