Минобороны ФРГ открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину
СМИ: В Минобороны ФРГ заявили, что швейцарские Leopard 2 не предназначены для Украины
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил выкупить у Швейцарии 96 снятых с вооружения танков Leopard 2, чтобы отремонтировать их и передать Киеву, пишет газета Tages-Anzeiger.
По данным издания, Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на осуществление данной сделки. Минобороны ФРГ подтвердило направление запроса Берну на покупку танков Leopard. В ведомстве подчеркнули, что техника не будет предназначена для Украины. Ту же версию озвучил пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) конфедерации Лоренц Фришкнехт. Но, по его словам, речь о Leopard 2.
"Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", — сказал РИА "Новости" Фришкнехт и заверил, что боевые танки не будут переправлены на Украину.
Они будут храниться в Германии или у партнёров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить образовавшиеся после передачи ВСУ танков Leopoard 2 пробелы. Фришкнехт добавил, что решение ещё не принято — в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу.
А ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможное строительство завода Rheinmetall по производству немецких танков Panther на Украине.
Wikipedia / Flashpoint