Медведев пообещал "салют из "Калибров" немецкому танковому заводу на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможное строительство завода Rheinmetall по производству немецких танков Panther на Украине. Он считает, что подобные сообщения больше похожи на "примитивный троллинг киевского режима".

"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), то ждём с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал Медведев в своём телеграм-канале.