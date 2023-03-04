Медведев пообещал "салют из "Калибров" немецкому танковому заводу на Украине
Медведев пообещал отметить строительство завода Rheinmetall на Украине "салютом из "Калибров"
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможное строительство завода Rheinmetall по производству немецких танков Panther на Украине. Он считает, что подобные сообщения больше похожи на "примитивный троллинг киевского режима".
"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), то ждём с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Напомним, между немецким оборонным концерном Rheinmetall и Киевом идут "многообещающие" переговоры по поводу строительства завода на Украине. Он обойдётся в 200 миллионов евро, а окончательное решение может быть принято в ближайшие месяцы.