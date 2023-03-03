Что для России означает план Еврокомиссии «перевести Европу с мирного времени на военное» Правительство ЕС предложило странам Евросоюза увеличить производство боеприпасов в три раза. Как на это может отреагировать Москва? 2 марта, 23:40 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Popow / ullstein

Потомственный лоббист военно-промышленного комплекса, в прошлом глава минобороны Германии, а ныне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала послам стран ЕС план перевода экономики Европы на военные рельсы. «Брюссель считает, что мирное время в Европе закончилось и нужно кардинально менять подход к оборонной сфере», — сообщает немецкий журнал Der Spiegel, в распоряжении которого оказался подготовленный Еврокомиссией документ.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает базу Люфтваффе. Фото © Getty Images / Stefan Puchner / picture alliance

План Еврокомиссии

По информации издания, план, предложенный Урсулой фон дер Ляйен Европе, предусматривает три этапа реализации.

Первый этап – немедленное увеличение поставок боеприпасов Украине, в первую очередь 155-миллиметровых снарядов. Второй этап – организация совместной закупки странами ЕС боеприпасов и вооружения с целью пополнить истощенные поставками на Украину европейские арсеналы и «разместить крупный оборонный заказ и дать всей отрасли четкий сигнал о спросе». Третий этап — нарастить производство боеприпасов втрое, чтобы обеспечить не только собственные потребности, но и продолжить возрастающие поставки на Украину.

Как сообщает Der Spiegel, «ожидается, что министры обороны ЕС обсудят предложения на неофициальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на ближайшем саммите глав государств и правительств в конце марта».

Хотелки и ресурсы

По мнению экспертов, отправной точкой такого предложения, вероятно, послужило решение США переложить все бремя поддержки Украины в конфликте с Россией на Европу. А также то, что в Европе в последние годы действовали по принципу «сами придумали себе угрозу, сами ее испугались и сами кинулись решать проблему». То есть европейцы вообразили, что Россия им будто бы угрожает, и не изобрели ничего лучшего, как для защиты от нее начать вооружаться до зубов. Однако сочиняя подобные прожекты, европейские лидеры не учли такого важного нюанса, как ресурсы, необходимые для наращивания военного производства, которых у Европы сейчас попросту нет.

— Это, во-первых, человеческие ресурсы и производственные мощности, а во-вторых, материальные ресурсы, из которых все это будет изготавливаться. А это не просто широко распространенные ископаемые, но и редкоземельные элементы, которых в Европе нет. А большинство таких ресурсов контролируют две страны – Россия и Китай, которые вряд ли будут поставлять их Европе для наращивания производства вооружений против них самих,— пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперты отмечают, что подобные программы выглядят абсолютно недружелюбно по отношению к Москве. Еврочиновники дают понять, что они выбрали курс на войну с Россией, на вооруженное столкновение с ней. И это может иметь для Европы весьма плачевные последствия.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу показали зенитный танк Gepard. Фото © Getty Images / Morris MacMatzen

— В Европе, видимо, полагают, что в случае вооруженного столкновения, война России с Европой будет такой же, как проводимая сейчас спецоперация на Украине. Они очень жестоко ошибаются. С Европой мы будем вести боевые действия совершенно иными методами, чем те, что мы сейчас демонстрируем на Украине, — отметил Алексей Леонков.

Ну и, конечно, по мнению эксперта, подобные агрессивные планы Россия без внимания не оставит и будет реагировать соответствующим образом. Помимо того, что у нас уже увеличен гособоронзаказ, будут вноситься изменения в программы вооружения и размещения военных средств, направленных в сторону Европы.

Реверансы перед Вашингтоном

Ряд экспертов в подобных планах европейцев не видят ничего нового и скептически относятся к их реалистичности. По их мнению, подобные предложения больше похожи на реверансы Еврокомиссии перед Вашингтоном, который хотел бы переложить на ЕС бремя расходов на поддержку Украины в конфликте с Россией, а не на реальные планы конкретных действий, которые будут предприняты.

— Украинский кризис действительно выявил абсолютную неспособность европейского военно-промышленного комплекса обеспечивать какие-либо более-менее длительные боевые действия современного характера с серьезным противником вроде России. И в этом плане оценка европейцами положения вполне объективна. Однако реалистичность перевода европейской экономики на военные рельсы вызывает большие сомнения. Уже на протяжении многих лет идет речь о создании европейской армии, об избавлении от опеки НАТО. И все это остается лишь разговорами. Даже эти пресловутые два процента ВВП на оборону, которых добивается от европейцев НАТО, до сих пор выделяют далеко не все члены ЕС, — отметил политолог Дмитрий Родионов.

Гладкоствольные орудия для боевого танка Rheinmetall Leopard 2 на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе, Нижняя Саксония. Фото © Getty Images / Julian Stratenschulte / picture alliance

По его мнению, европейцы просто не хотят тратить деньги на военные расходы, поскольку они привыкли считать, что находятся под зонтиком НАТО, который их защитит. Ведь все материальное благополучие европейцев зиждилось на двух китах — дешевых энергоносителях из России и низких расходах на оборону. Первого они уже лишились. Лишиться и второго — для них смерти подобно. Это приведет к резкому снижению уровня жизни. Если ЕС раньше не мог выделить даже два процента ВВП, чтобы приблизиться к стандартам НАТО, то сейчас не только восполнить опустошенные ради помощи Украине собственные арсеналы, а еще и продолжать поддерживать Киев, представляется совершенно невыполнимой для Европы задачей. Если европейцы прежде не могли решиться на увеличение военных расходов, поскольку это ударит по уровню жизни их граждан и чревато неприятными последствиями на выборах, то весьма сомнительно, что они решатся на это сейчас — в условиях отсутствия дешевых энергоносителей, энергетического и продовольственного кризиса.

— Я очень сомневаюсь, что какой-нибудь европейский обыватель заявит: «Да, я готов поголодать, потерять работу или вкалывать по 20 часов в сутки, лишь бы произвести снаряды для Украины». Я думаю, что в Европе достаточно здравомыслящие политики, чтобы это понимать. Поэтому оглашение таких планов — это, скорее, реверанс в сторону партии войны, в сторону Вашингтона, чтобы показать приверженность его курсу и единство с ним, за которым не стоит никаких реальных намерений — считает Дмитрий Родионов.

Авторы Владимир Дюжий