Скальп Незалежной: о чём намекнул Пентагон Украине, требуя оплаты Киеву дали понять, что за оказываемую Западом помощь придётся расплатиться сполна. Эксперты считают, что Киеву поставили ультиматум и теперь у него только два варианта развития событий. 36385 36385 Новая партия военной помощи из США доставлена в Киев. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Тревожный звоночек прозвенел для Киева из Вашингтона: на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что Украина должна сама оплачивать поставляемое ей оружие.

— У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые военные средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на всё остальное, что мы будем делать для их поддержки, — сказала она.

Помощник министра обороны США Селеста Уолландер. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

Это заявление прозвучало в ответ на замечание конгрессмена-республиканца Майка Гарсии, который отметил, что для американских налогоплательщиков важно, чтобы Украина сама закупала вооружения, а не получала их бесплатно.

Политические дрязги в США

По мнению экспертов, в действительности речь о прекращении или даже просто сокращении военной помощи Украине не идёт. А заявление Уолландер продиктовано политической ситуацией внутри самих США — там скоро состоятся очередные президентские выборы, и огромные средства, выделяемые на помощь Украине, становятся разменной монетой во внутриамериканской политической борьбе.

США поставляют Украине военную технику. Фото © Getty Images / Sean Gallup

— США потратили более 100 миллиардов долларов на Украину в прошлом году. И конгрессмены задают вопросы: разве Украина 51-й штат США, на каком основании на неё тратятся такие большие средства, когда деньги нужны самой Америке для решения собственных проблем. В Конгрессе даже была зарегистрирована резолюция об отказе от любой помощи Украине. То есть эти настроения есть, они растут, к правым республиканцам в этом вопросе по своим причинам примыкают левые демократы. И возникает ситуация, что эти настроения, возможно, даже будут мейнстримными в ходе предвыборной кампании в США. И, чтобы снизить напряжение по этому вопросу, американская администрация начинает делать заявления, что помощь Украине всё же не будет бесплатной и Киеву придётся её оплачивать. Хотя анализ ситуации ясно показывает, что денег на оплату военной помощи у Украины нет и в будущем не будет, скорее всего, тоже, — считает политолог Геворг Мирзаян.

С этим мнением солидарен политолог Дмитрий Родионов. Заявление Уолландер — не более чем дань политической повестке в самих США, объясняет эксперт.

— Республиканцы разыгрывают вопрос больших трат на помощь Украине как политическую карту в борьбе на предстоящих президентских выборах. И нынешняя администрация бросает им кость в виде заявлений о намерении потребовать с Украины плату за оказываемую ей военную помощь. На самом деле в США прекрасно понимают, что возможности оплатить эту помощь у Киева нет и не будет, — комментирует он.

Долговая кабала

Что же касается гипотетической оплаты Украиной долгов за оказанную помощь Западом в будущем, то, по мнению политологов, такой вариант развития событий ничего хорошего украинцам не сулит. В этом случае им придётся передать в собственность Западу не только суверенитет, но и вообще всё, что останется от страны после завершения конфликта.

— Пока неясно, что останется, если останется, от Украины по завершении конфликта. И платить ей будет нечем, кроме как натурой. Например, землёй и всеми активами, которые у неё ещё сохранятся, — предположил Геворг Мирзаян.

Большинство экспертов считают невозможным сохранение Украины как государства по завершении конфликта с Россией. Экономически народу Украины было бы выгодно вхождение в состав России.

Даже если гипотетически рассматривать возможность возврата долгов Западу, то это не сулит украинцам ничего хорошего. Украина потеряет практически весь промышленный и большую часть аграрного потенциала. И в случае необходимости оплаты долгов она целиком перейдёт в собственность западных хозяев — и остатки земли, и остатки промышленности, и сами рядовые украинцы, которые будут превращены в работающих за копейки гастарбайтеров или рабов у себя на родине.

Фото © Getty Images / John Coletti

— Украине, не её нынешней элите, у которой не осталось другого пути, кроме военного противостояния России до последнего украинца, а её народу, рядовым гражданам экономически было бы выгодно стать частью России. Тогда произошло бы и восстановление, и рост экономики, и возрождение общественно-политической жизни. Наглядный пример — Мариуполь. Он сейчас хоть и стоит пока в руинах, но жители города уже говорят, что Россия за год построила там больше, чем Украина за все 30 лет своего существования, — напомнил Дмитрий Родионов.

Авторы Владимир Дюжий