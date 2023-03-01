Что будет скрыто за кулисами визита Лукашенко в Китай С 28 февраля по 3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко будет находиться с государственным визитом в Китае. Каковы истинные цели поездки белорусского лидера? 28 февраля, 23:40 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальная цель поездки была объявлена заранее — вывод отношений двух стран на уровень "всепогодного и всестороннего стратегического партнёрства". Запланированы переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Будут обсуждены вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на изменения международной обстановки. Состоится также ряд встреч Лукашенко с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.

Казалось бы, ничего необычного, просто двусторонние отношения государств, заинтересованных в развитии сотрудничества. Однако визит белорусского лидера в Поднебесную вызвал настоящий переполох на Западе. Американская и европейская пресса заподозрила Александра Лукашенко в том, что на самом деле он прибыл в Пекин не для налаживания двустороннего сотрудничества, а в качестве эмиссара президента России Владимира Путина, от которого якобы привез Си Цзиньпину личное послание, и что истинной целью визита является не налаживание сотрудничества Китая и Белоруссии, а углубление взаимодействия Китая и России. Некоторые аналитики договорились до того, что Белоруссия может быть задействована для создания неких серых схем поставок китайского оружия в Россию. Так обоснован ли этот переполох на Западе и будет ли у визита так называемая закулисная часть?

Закулисная сторона

По мнению экспертов, негласная сторона у этого визита, как практически у любого саммита глав государств, безусловно, будет. Только заключаться она будет совсем не в том, чего опасаются на Западе.

Как считает политолог Андрей Суздальцев, все домыслы Запада о какой-то якобы секретной миссии Лукашенко в интересах России — полнейшая чепуха. Он полагает, что помимо объявленной программы визита Лукашенко приехал в Китай решать прежде всего свои личные проблемы.

— Закулисная повестка у этого визита есть. Она вполне легко просчитывается и не является чем-то новым и необычным. Дело в том, что у Лукашенко очень ограниченные возможности по зарубежным визитам. На сегодняшний день его признали как президента шестого срока только 15 государств. И в такого рода визите главная его задача — его собственная, личная повестка. А это деньги и легитимность. Китай первым признал итоги выборов 2020 года. И Лукашенко приехал туда за деньгами — инвестиции, помощь и так далее. Ему не хватает денег даже с учётом того, что Россия компенсирует наложенные Западом на Белоруссию санкции, — считает он.

Что же касается подозрений о некоем посредничестве Лукашенко в отношениях Китая и России, то, по мнению эксперта, это что-то из области фантастики.

— Это совершенная глупость. Люди, которые это пишут на Западе, совершенно не понимают внешней политики России и места в ней Белоруссии. Даже если бы Россия хотела получить какое-то оружие от Китая, то у неё нет никакой необходимости делать это через Белоруссию. У России огромная граница с Китаем, а у Белоруссии такой границы нет. Оформлять какие-то поставки через Белоруссию тоже не с руки, поскольку она также под санкциями. Так что схема, о которой говорят на Западе, не выстраивается, она невозможна ни технически, ни логистически, — пояснил он.

По мнению Андрея Суздальцева, одной из главных, хотя и не публичных целей Лукашенко является демонстрация как жителям самой Белоруссии, так и всему миру того, что он никакой не изгой, узурпировавший власть, как о нём говорят на Западе, а полноправный и вполне легитимный глава государства, которого принимают и признают в этом качестве в других странах мира, в том числе в такой важной, как Китай.

— У Лукашенко большие проблемы с позиционированием. Он только частично признанный президент. Лукашенко лишь в прошлом году добился принятия Белоруссии в ШОС. Однако это решение до сих пор не оформлено, потому что большинство стран ШОС не признают его президентом. Лукашенко рвался в ШОС для легитимации шестого срока, получения инвестиций, каких-то денег, преференций и т.д. Но пока не получается. Та же проблема с БРИКСом, к которому Лукашенко тоже хотел бы присоединиться, — там, кроме России и Китая, вообще никто не признаёт его президентом. То есть частью непубличной повестки визита является решение проблемы легитимности Лукашенко, — отметил он.

Саммит глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Слева направо: президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Ирана Ибрахим Раиси. Фото © ТАСС / ZUMA

Ну и, наконец, едва ли не самой важной частью закулисной повестки, по мнению эксперта, для Лукашенко является решение вопроса о его личном будущем.

— Белоруссию Китай использовал в качестве транзитного хаба для транспортировки своих товаров на Запад. Сейчас это невозможно, поскольку Белоруссия под санкциями. И у Китая могут возникнуть сомнения в том, стоит ли продолжать вкладываться в Белоруссию. Лукашенко, скорее всего, приехал, чтобы развеять эти сомнения. Видимо, в первую очередь с целью сохранения режима. Он ищет какие-то способы удержания власти в случае окончания конфликта на Украине. И, конечно, он хотел бы заручиться поддержкой Китая и как покровителя, и как спонсора, — считает он.

Политолог Дмитрий Родионов тоже полагает, что помимо официальной повестки визит Александра Лукашенко в Китай может преследовать и другие цели. Одной из таких целей, кроме демонстрации легитимности самого Лукашенко в качестве президента, по его мнению, может быть обсуждение за закрытыми дверями ряда экономических вопросов.

— У Белоруссии ситуация значительно сложнее, чем у России, поскольку она находится под ещё более жёсткими санкциями, и у неё гораздо меньше пространства для манёвра. Поэтому если будут какие-то закулисные переговоры, то это в первую очередь экономическое взаимодействие, помощь в обходе западных санкций в поиске альтернативных рынков и альтернативных источников необходимых товаров, — пояснил он.

Авторы Владимир Дюжий