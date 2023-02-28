Охотник за двумя зайцами: Зачем Блинкен летит в Казахстан Госсекретарь США попытается поссорить Среднюю Азию сразу с двумя стратегическими противниками Вашингтона — Россией и Китаем. 27 февраля, 23:40 Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже завтра прибудет в Астану с первым официальным визитом. По информации от Госдепартамента, вояж носит чисто альтруистический характер, а Блинкен выступает в роли этакого добренького Санты с целым мешком щедрых и бесплатных подарков. В Вашингтоне, мол, видят, как мучаются в Центральной Азии с целым ворохом навалившихся на неё проблем, и решили срочно помочь в их решении: как говорится в любимом россиянами мультике, "безвозмездно, то есть даром". Потому как в Вашингтоне такую "личную приязнь" к Средней Азии испытывают, что даже "кушать не могут".

Как заявил помощник Энтони Блинкена Дональд Лу, целью визита является "показать, что США — надёжный партнёр и что мы видим трудности, с которыми сталкиваются экономики стран Центральной Азии. Это высокие цены на продукты питания, на топливо, высокий уровень безработицы, трудности с экспортом своих товаров, медленное восстановление после пандемии и большой приток мигрантов из России. Мы видим эти трудности и работаем, чтобы поддержать людей в регионе".

Для этого планируется проведение встреч Энтони Блинкена с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и главами МИД среднеазиатских стран: Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана. Затем госсекретарь США отправится в Ташкент, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Истинные цели визита госсекретаря США

Вряд ли даже в самом Госдепе надеются, что кто-нибудь в мире поверит, будто в США только для того и "работают, чтобы поддержать людей" в Средней Азии. Тем более что реальные интересы Вашингтона, а значит и цели визита Блинкена в Астану и Ташкент, очевидны и понятны любому здравомыслящему человеку. Не раздавать "подарки" едет в Казахстан госсекретарь США, а получать их в виде расширения влияния Штатов в регионе и, соответственно, ослабления влияния там России и Китая. Казахстан в этом смысле идеальная точка приложения усилий, поскольку находится аккурат между Китаем и Россией, с которыми имеет тысячи километров общей границы. И укрепление позиций США в этой стране и регионе в целом означало бы создание угрозы обоим противникам США — и России, и Китаю. Так что, отправляясь в поездку по Средней Азии, Блинкен фактически охотится за двумя зайцами — пытается противодействовать двум стратегическим соперникам Вашингтона одновременно.

По мнению экспертов, вряд ли в Вашингтоне ставят задачу превратить в ходе этого визита бывшие советские среднеазиатские республики в недругов России, подобных Украине или Прибалтике. В Госдепартаменте работают достаточно здравомыслящие люди, чтобы понимать, что это (по крайней мере сейчас) просто невозможно. Задачей-максимум может являться попытка убедить лидеров стран региона отказаться от поддержки России в конфликте с Украиной и содействия ей в обходе американских и европейских экономических санкций. Ведь поворот России в результате санкций от экономического сотрудничества с Западом к взаимодействию с Востоком выразился не только в интенсификации экономических связей с Китаем и Юго-Восточной Азией, но в том числе и со среднеазиатскими республиками, товарооборот с которыми начал стремительно расти.

— Очевидно, что этот регион вызывает большой интерес США, поскольку является одновременно задним двором и России, и Китая. Через Среднюю Азию идут все китайские сухопутные торговые маршруты в Европу. Она является подбрюшьем России, у которой с Казахстаном более семи с половиной тысяч километров неохраняемой границы. Поэтому в случае дестабилизации ситуации в регионе или превращения тамошних режимов в антироссийские и антикитайские ключевым стратегическим противникам США — России и Китаю — будет очень непросто жить. Поэтому стратегическая задача Блинкена — это усилить свои позиции в регионе, чтобы превратить его в источник нестабильности, — считает политолог Геворг Мирзаян.

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Однако, по его мнению, это задача на будущее. Сейчас же визит Блинкена преследует тактические, сиюминутные цели, продиктованные современной политической ситуацией в мире.

— В тактическом плане Блинкен едет убеждать казахское руководство продолжать недружественную политику в отношении России, то есть не помогать ей в обходе западных санкций. Возможно, Блинкен попытается каким-то образом выбить Казахстан из российской и китайской сферы влияния. Но это тоже в идеале, — пояснил он.

Согласен с коллегой и доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ политолог Максим Вилисов.

— Целью Блинкена, безусловно, является отвратить государства Средней Азии от содействия России в обходе западных санкций и демпфирования санкционного эффекта на Россию. К тому же США как-то подзабыли этот регион и давно туда не заглядывали. Там действует кто угодно — и Китай, и Россия, и Турция, и даже Европа. А вот американцев давно не было. Возможно, в ходе визита Блинкена будет предпринята попытка как-то это изменить, — считает он.

Прогнозы

Что же касается продекларированных США целей визита, якобы заключающихся в помощи жителям региона, то, по мнению Геворга Мирзаяна, это чистой воды лицемерие.

— Блинкен никакой не Санта. Он несёт с собой не подарки, а войну, разруху, радикализацию. Было бы неплохо, чтобы руководство среднеазиатских государств понимало, что американцы попользуют их и бросят, как они делают это с другими странами. А Россия с Китаем так и останутся их соседями, и перед соседями нужно отвечать. Но итоговая позиция среднеазиатских государств будет зависеть от того, насколько сильной будет Россия, сможет ли она демонстрировать победы на той же Украине, к примеру. Если да, то они будут осторожны в общении с США, если нет — будут склонны принять щедрое американское предложение, — считает он.

Кирилл Вилисов полагает, что у американцев сейчас нет инструментов для активного влияния на положение дел в Средней Азии и визит носит скорее ознакомительный характер, нежели ставит перед собой практические задачи.

— Пока не видно каких-то заманчивых предложений со стороны американцев, которые могут быть сделаны. Это, возможно, некий зондаж ситуации, какая-то демонстрация флага, может быть, нервирование оппонентов, поскольку ясно, что Китай и Россия отнесутся к этому негативно, — пояснил он.

По его мнению, стратегической задачей США является оторвать Среднюю Азию от сотрудничества с Россией и Китаем и установить там сферу своего влияния. Но пока для этого нет предпосылок.

— Сейчас это маловероятно, поскольку экономика региона ориентирована на ближайших соседей. США ни угрожать ничем не могут, кроме как вторичными санкциями, ни предложить ничего не могут, поскольку у них нет там никакой инфраструктуры — ни экономической, ни военной, которая могла бы критически влиять на положение дел. Поэтому это скорее символическая и разведывательная поездка, — отметил он.

По его мнению, визит Блинкена в Астану и Ташкент вряд ли увенчается прорывными для США договорённостями.

— Если говорить о том, следует ли России бояться попыток США установить контроль над этим регионом, то я бы сказал, что России уже поздно бояться, поскольку всё, что можно было стратегически упустить в этом регионе, нами уже упущено. Страны региона не являются ярыми союзниками России, но они выстраивают с ней партнёрские отношения на взаимовыгодной основе. И того, что эти страны сделают какое-то резкое движение в сторону кардинального изменения своей политики в отношении России, сейчас тоже опасаться оснований нет. Они сейчас логично и понятно растянуты между центрами влияния. Китай — это экономический центр влияния, Россия — военно-политический. И США в этой конфигурации места нет. У них нет ресурсов, чтобы на что-то влиять. И нынешние элиты этих стран это понимают, — пояснил он.

Авторы Владимир Дюжий